Фото 24 KZ Фото 24 KZ Бенталла-Де Боно - название уникальной операции на сердце, которую с успехом провели в Павлодаре. Хирургическое вмешательство выполнил доктор из Литвы - Римантас Бенетис. Ассистировали ему казахстанские врачи. Их работу профессор оценил высоко. Павлодарский кардиохирургический центр накануне отметил полгода со дня своего открытия. За это время здесь было проведено около девятисот операций на сердце. На сегодня в центре около 35 пациентов разных возрастов. Дмитрий Горохов в апреле этого года перенёс инфаркт. Специалистами было принято решение - делать операцию. Сейчас 67-летний мужчина готовится к выписке. Дмитрий ГОРОХОВ, пациент кардиохирургического центра: - Чувствую сейчас себя хорошо. Врачи, считаю, работают высококвалифицированные, медперсонал отличный. С целью обмена опытом в регион приехал известнейший профессор из Литвы Римантас Бенетис. За день пребывания в областном центре кардиохирург намерен провести три сложнейшие операции. Первое хирургическое вмешательство было сделано 29-летнему павлодарцу. Несмотря на тяжёлый диагноз, сложнейшая операция прошла успешно. Пациенту был установлен синтетический протез на сердце. Иностранный гость остался доволен современным оборудованием кардиоцентра. Получили удовлетворительную оценку и ассистировавшие ему специалисты. Римантас БЕНЕТИС, кардиохирург из Литвы, профессор: - Чтобы подготовить военного лётчика, я знаю, нужно 6-8 лет. Чтобы подготовить кардиохирурга надо 16 лет. У вас все молодые врачи, новый центр. Центр построить можно очень быстро, подготовить врачей нужно время. Но, все молодые врачи очень быстро ловят все новейшие технологии, методики, применяют их. Адиль ДЮРЖАНОВ, заместитель директора по лечебной работе, кардиохирург: - Мы сейчас будем и в дальнейшем сотрудничать с профессором Бенетисом, с Беларуси - профессор Островский, директор ННКЦ - Юрий Владимирович Пя. Такие визиты, мастер-классы переводят нашу кардиохирургию на другой уровень. После операции профессор провёл обучающий мастер-класс и лекции. Чёткость и слаженность движений во время операции - над этим ещё необходимо работать павлодарским кардиохирургам. Но, как считают ведущие специалисты, прогресс уже заметен. Авторы: Александр Смирнов, Арман Якубов, Алексей Омельницкий, Павлодар, 24 KZ. 24.KZ