Жильцы дома №4 микрорайона Авангард оправляются после случившегося пожара, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» В настоящее время на всех пятых этажах ведутся работы по наладке электрических сетей, на местах работают и инженеры телекоммуникаций и связи. Сами жильцы приводят в порядок свои квартиры, которые пострадали не сколько от пожара, сколько от затопления. Возле дома работают дознаватели областного ДЧС, которые занимаются выяснением причин возникновения пожара. По словам местного жителя Марата ХАМИДЕНОВА, у которого находились ключи от выхода на крышу многоэтажки, факт поджога кровли исключен, потому что ключи находятся у него практически круглые сутки, им пользуются только обслуживающие и аварийные службы города электрики, рабочие КСК, связи и телекоммуникаций. - Сами соседи ключи у меня не берут, поэтому я исключаю факт поджога крыши. Когда я узнал, что кровля нашего дома загорелась я сразу же поднялся наверх, чтобы посмотреть, что же все-таки произошло, но было уже поздно быстро распространившийся огонь и сильное задымление не дали мне приблизиться к очагу возгорания, я вернулся назад и вывел всех своих членов семьи из квартиры. Я думаю, что, скорее всего, пожар произошел из-за замыкания электропроводки, - заключил Марат ХАМИДЕНОВ. Как сообщил порталу «Мой ГОРОД» пресс-секретарь акимата Атырауской области Саламат САБЫР, расследованием данного дела займется специальная комиссия, члены которой прибудут из Актобе. Им предстоит выяснить причины возникновения пожара и определить сумму причиненного ущерба жильцам. - Скорее всего, после проведения экспертизы будет проведен ремонт кровли и поврежденных участков квартир, пострадавших в пожаре. Средства на это планирует выделить городской акимат, - уточнил Саламат САБЫР. Отметим, что в пострадавшем от пожара доме в прошлом году был начат ремонт кровли и подвала в рамках программы термомодернизации, однако собственники квартир так и не заключили договор с компанией-подрядчиком, сославшись на то, что ремонтные работы в доме еще не завершены. Однако, винить рабочих из жильцов пока мало кто решается, так как крышу этого дома, уже отремонтировали.