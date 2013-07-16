Инициативная группа во главе с(работает он в вышеназванной компании или нет, неизвестно) пригласили на встречу оператора с оренбургского телевидения.попросил его покинуть зал акимата, так как он не был аккредитован. САФИМАЛИЕВ сообщил, что работники СМИ из других стран должны быть аккредитованы, чего не произошло, и потребовал покинуть зал. - Если вы не разрешите остаться оператору, то мы выйдем и разговаривать с вами не будем! - завил в ответ Алпамыс БЕКТУРГАНОВ. Замакима настоял на своем, и вся инициативная группа в составе шести человек демонстративно покинула зал райакимата. После того, как инициативная группа покинула зал, журналистам сообщили, что акимат принял постановление об отказе в проведении мирного митинга, который инициативная группа хотела провести 23 июля на площади Абая в городе Аксай. Причина отказа - место проведения митинга находится в непосредственной близости от объектов железной дороги, объектов здравоохранения и городского общественного транспорта. Также выступил, который сообщил, что «KSS-Building» - это теневое предприятие. - Я так считаю, потому что из официальных источников, таких как управление статистики, и из отчетов по пенсионным отчислением стало известно, что в штате этого предприятия работают от 1 до 5 человек. Остальные люди в количестве от 200 до 250 человек в штате не числятся, и защитить их права мы не можем. При этом нарушения трудового кодекса были зафиксированы на этом предприятии неоднократно, что освещалось в местных и областных СМИ.