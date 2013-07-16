Встреча работников от «KSS-Building» в акимате Бурлинского района началась со скандала сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Напомним, в акимат их пригласили после того, как группа подала заявку на проведение митинга 23 июля в Аксае. Инициативная группа во главе с местным писателем и бывшим чиновником Алпамысом БЕКТУРГАНОВЫМ (работает он в вышеназванной компании или нет, неизвестно) пригласили на встречу оператора с оренбургского телевидения. Замакима Бурлинского района Азамат САФИМАЛИЕВ попросил его покинуть зал акимата, так как он не был аккредитован. САФИМАЛИЕВ сообщил, что работники СМИ из других стран должны быть аккредитованы, чего не произошло, и потребовал покинуть зал. - Если вы не разрешите остаться оператору, то мы выйдем и разговаривать с вами не будем! - завил в ответ Алпамыс БЕКТУРГАНОВ. Замакима настоял на своем, и вся инициативная группа в составе шести человек демонстративно покинула зал райакимата. После того, как инициативная группа покинула зал, журналистам сообщили, что акимат принял постановление об отказе в проведении мирного митинга, который инициативная группа хотела провести 23 июля на площади Абая в городе Аксай. Причина отказа - место проведения митинга находится в непосредственной близости от объектов железной дороги, объектов здравоохранения и городского общественного транспорта. Также выступил председатель областного союза профсоюзов Санат ОСПАНОВ, который сообщил, что «KSS-Building» - это теневое предприятие. - Я так считаю, потому что из официальных источников, таких как управление статистики, и из отчетов по пенсионным отчислением стало известно, что в штате этого предприятия работают от 1 до 5 человек. Остальные люди в количестве от 200 до 250 человек в штате не числятся, и защитить их права мы не можем. При этом нарушения трудового кодекса были зафиксированы на этом предприятии неоднократно, что освещалось в местных и областных СМИ. Фото и видео Медета МЕДРЕСОВА