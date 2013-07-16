Иллюстративное фото с сайта newsday29.ru Иллюстративное фото с сайта newsday29.ru 12 июля в Атырауской области произошло возгорание сразу трех автомобилей, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на пресс-службу ДЧС. - Примерно в полдень в микрорайоне «Алмагуль» во дворе дома №22 загорелись сразу две машины - «ВАЗ-2106» и «Нисан-Премьера», в автомобилях полностью выгорели салоны, - рассказала пресс-секретарь областного ДЧС Самал АБИРОВА. В этот же день уже в 13.30 в районе села Аксай загорелась машина марки «Жигули». Автомобиль был припаркован на обочине дороги. - В настоящее время причины возгорания выясняются, дознавателями проверяется факт поджога машин, - уточнила Самал АБИРОВА.