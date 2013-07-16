Пока что мобильные бригады только начинают работать – делают пробные выезды к инвалидам I и II групп. Однако, если к ним обращаются инвалиды, специалисты им не отказывают. - Полную работу мы начнём, когда собес предоставит нам все списки инвалидов, говорит. – Мобильная группа уже создана, недавно провели встречу с председателем общества инвалидов, который остался доволен этой идеей. Когда инвалиды обращались к нам раньше, мы им никогда не отказывали, а сейчас просто появилась специальная мобильная группа. Жанна БАТАРГАЛИЕВА также сообщила, что для удобства инвалидов при ЦОНе созданы специальные Call-центры.