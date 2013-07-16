Иллюстративное фото с сайта vsluh.ru Иллюстративное фото с сайта vsluh.ru В ЗКО назначены новые судьи городских и районных судов области, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу Западно-Казахстанского областного суда. Указом президента Республики Казахстан Н.Назарбаева от 4 июля 2013 года за №599 в соответствии с пунктом 2 статьи 82 конституции РК, а также статьями 31 и 34 конституционного закона РК «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан» на должность судьи специализированного административного суда города Уральска назначен МАХМЕТОВ Канат Булатович с освобождением от должности председателя Акжаикского районного суда. Судьей суда №2 города Уральска назначена АРЫСТАНОВА  Гульшат Амангельдиевна с освобождением от должности судьи Казталовского районного суда ЗКО. Судьей суда №2 города Уральска назначена КОСАНОВА Айман Кадыргалиевна с освобождением от должности судьи Бурлинского районного суда.