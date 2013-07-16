По словам, этот проект направлен на расширение инициативы прозрачности нефтедобывающих отраслей. - Суть проекта заключается в предоставлении информации о том, как инвестиции могут развиваться в вашем регионе и какую пользу можно из этого извлечь для обычных граждан, - поясняет Светлана УШАКОВА. - Мы хотим обсудить с местными НПО как можно повлиять на распределение таких инвестиций, получаемых от нефтегазовых компаний на региональном уровне. Все это должно делаться в рамках закона при взаимодействии местной властью. Люди должны иметь право участвовать в распределении таких инвестиций как можно более эффективно. Как показывает мониторинг прошлых лет, многие социально строящиеся проекты малоэффективны. Либо они не всем доступны, либо не удовлетворяют те или иные потребности людей. Поэтому мы и хотим, чтобы в распределении этих инвестиций участвовала общественность. Надеюсь, что присутствующие на этом тренинге заинтересуются нашей программой, и смогут придумать, как применить её на местном уровне. По заверениям Светланы УШАКОВОЙ это был первый раунд, который должен заставить расшевелиться наших горожан и задуматься, как они могут применить полученную информацию. Свою вторую поездку по Западному Казахстану Светлана планирует в октябре месяце текущего года.