фото с сайта www.kostanay.gov.kz
В адрес президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева поступили многочисленные поздравления от глав государств и правительств, международных организаций, государственных и общественных деятелей, представителей государственных, общественных и коммерческих организаций, а также граждан Казахстана и стран дальнего и ближнего зарубежья, сообщает today.kz
, со ссылкой на официальный сайт президента.
В письмах и телеграммах отмечается, что за короткий по историческим меркам период времени Астана стала ярким символом успешного государственного строительства, динамично развивающейся экономики и активной международной деятельности, а также подчеркивается выдающаяся роль первого президента Республики Казахстан - Лидера нации Нурсултана Назарбаева в становлении, уверенном и поступательном развитии нашей страны, повышении ее авторитета на мировой арене.
В частности, в послании президента Российской Федерации Владимира Путина отмечено, что с именем Нурсултана Назарбаева связаны впечатляющие успехи в социально-экономическом развитии Казахстана и упрочение международных позиций республики.
«Политическая мудрость, обширные знания и богатый опыт государственной деятельности снискали Вам заслуженный авторитет на родине и за рубежом», - говорится в тексте поздравления.
В поздравительном послании Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпиня отмечается, что под руководством Нурсултана Назарбаева в Казахстане сохраняется политическая стабильность и высокая динамика экономического развития с непрерывным повышением уровня жизни народа, а также значительно укрепляется международный статус страны.
В своем поздравлении с теплотой вспоминает официальный визит Нурсултана Назарбаева в Турцию в октябре прошлого года Президент Турецкой Республики Абдулла Гюль, который убежден, что отношения между нашими странами будут укрепляться во благо двух народов. «Братская страна Казахстан из года в год реализует великие дела на пути своего развития и укрепляет свой авторитет на международной арене. В этом велика и Ваша роль», - подчеркивает А.Гюль.
В поздравлении Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова также отмечается, что с именем Н.Назарбаева неразрывно связаны неоспоримые достижения независимого и суверенного Казахстана во всех сферах общественно-политического развития, успешные преобразования и реформы, направленные на повышение благосостояния народа, укрепление авторитета страны.
Столь же высокие оценки деятельности Главы нашего государства даны в поздравительных посланиях, поступивших от президентов Азербайджана И.Алиева, Армении С.Саргсяна, Беларуси А.Лукашенко, Кыргызстана А.Атамбаева, Таджикистана Э.Рахмона, Туркменистана Г.Бердымухамедова, Украины В.Януковича, премьер-министра России Д.Медведева.
Яркие достижения Казахстана, а также огромные заслуги его Лидера в деле строительства молодого независимого государства, активизации интеграционных процессов, укрепления и развития межгосударственного сотрудничества особо отмечены в поздравительных посланиях руководителей международных организаций: заместителя Генерального секретаря ООН, генерального директора отделения ООН в Женеве К.Токаева, председателя исполнительного комитета - исполнительного секретаря СНГ С.Лебедева, генерального секретаря Межпарламентской ассамблеи СНГ А.Сергеева, председателя коллегии Евразийской экономической комиссии В.Христенко, ответственного секретаря Межпарламентской ассамблеи ЕврАзЭС П.Зверева, генерального секретаря ТЮРКСОЙ Д.Касеинова, председателя экономического суда СНГ Л.Каменковой, председателя Комитета по делам воинов-интернационалистов при Совете глав правительств СНГ, героя Советского Союза Р.Аушева, председателя Межгосударственного авиационного комитета Т.Анодиной, генерального секретаря Организации договора о коллективной безопасности Н.Бордюжи, генерального секретаря Всеобщей конфедерации профсоюзов В.Щербакова.
Теплое поздравление поступило от бывшего Федерального канцлера Германии Г.Шрёдера, который, выразив свою признательность Нурсултану Назарбаеву за большой вклад в развитие двусторонних отношений между Казахстаном и Германией, отметил, что сегодня молодая столица является не только символом единства Казахстана, но и становится ярким примером культурного, экономического и гражданского взаимодействия между европейским и азиатским континентами.
Также поздравительные послания адресовали Главе нашего государства экс-президенты ФРГ Х.Кёллер, Республики Хорватия С.Месич, бывший Федеральный министр иностранных дел Германии Х.-Д.Геншер.
Поздравительные письма и телеграммы поступили также от рядовых граждан, представителей научных и культурных кругов Азербайджана, Беларуси, Кыргызстана, России, Украины, Узбекистана и других стран.
Особенно много поздравительных адресов получено из Российской Федерации. В числе авторов - председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ В.Матвиенко, министр культуры РФ В.Мединский, члены Совета Федерации Федерального собрания РФ Н.Рыжков, В.Рушайло, В.Игнатенко, председатель Совета Ассамблеи народов России Р.Абдулатипов, президент Республики Башкортостан Р.Хамитов, глава Кабардино-Балкарской Республики А.Каноков, вр.и.о. главы Республики Ингушетия Ю.Евкуров, председатель правительства Чеченской Республики Р.С-Х.Эдельгериев, первый Президент Республики Татарстан М.Шаймиев, губернаторы: Астраханской области А.Жилкин, Кемеровской области А.Тулеев, Омской области В.Назаров, Оренбургской области Ю.Берг, Пензенской области В.Бочкарев, Свердловской области Е.Куйвашев, Челябинской области М.Юревич, ректор МГУ им. М.В.Ломоносова, академик РАН В.Садовничий, генеральный директор ИТАР-ТАСС С.Михайлов, председатель МТРК «Мир» Р.Батыршин.
Свои теплые поздравления Главе нашего государства направили руководители российских производственных и финансовых организаций. В их числе председатель правления ОАО «Газпром» А.Миллер, председатель правления ОАО НК «Роснефть» И.Сечин, президент ОАО «РЖД» В.Якунин, председатель правления Сбербанка РФ Г.Греф, председатель Внешэкономбанка В.Дмитриев, председатель правления ОАО «Банк ВТБ» А.Костин, президент ОАО НК «Русснефть» М.Гуцериев, председатель совета директоров ОАО «МЕЧЕЛ» И.Зюзин, председатель Совета директоров МГК «ИТЕРА» И.Макаров, президент Торгово-промышленной палаты РФ С.Катырин, бывший глава ОАО АК «Транснефть» С.Вайншток, генеральный директор ОАО «Камаз» С.Когогин.
Многочисленные поздравления поступили от граждан, коллективов предприятий, организаций, учебных заведений Казахстана. Все яркие успехи и достижения за годы Независимости их авторы по праву связывают с именем Первого Президента страны – Лидера Нации Нурсултана Назарбаева, при этом особо выделяя один из самых успешных национальных проектов независимого Казахстана – перенос столицы в Акмолу и возведение в короткий исторический срок современного мегаполиса – города Астаны. Вместе с тем, авторы подчеркивают, что наши главные незыблемые ценности - единство многонационального народа Казахстана, согласие и мир в обществе – являются самой надежной основой дальнейшего процветания страны.
В числе граждан, направивших письма, телеграммы и открытки с поздравлениями Главе государства, инженер-пилот первого класса Н.Ахмуханов, Х.Нурзат, Т.Сапаров, Е.Бейсенова, Айжан и Алия Айтхожины, член партии «Нур Отан» М.Меирманов, Б.Нурумбетов, Л.Завгородняя из Астаны, ветеран Великой Отечественной войны С.Джиенбаев, ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Акмолинской области А.Каликов, а также Г.Абдыкенов, Р.Дауылбаев, Р.Бияшев, С.Токпакбаев, семья Альбазаровых, пенсионерка Ш.Асубаева, писательница, заслуженный деятель Казахстана Ш.Кумарова, А.Акимулы, Марат и Нагима Назарбаевы из г.Алматы, О.Барибеков, Света и Лида Югай из Алматинской области, семья Шефузовых, пенсионерка А.Нуркасымова, Ж.Берниязулы из Атырауской области, С.Курганбекова, Ж.Тулебекова, ученик 5 класса Т.Жумагалиев, сотрудник Актюбинского отделения «Казахтелекома» Шкулипа из Актюбинской области, пенсионерка Е.Остапенко, Х.Естаева, В.Немов из Восточно-Казахстанской области, студентка А.Касмаль, Т.Кубашев, пенсионерка Д.Кусаинкызы из Западно-Казахстанской области, Н.Ермекбай из Жамбылской области, К.Васина, С.Досмаганбетов, А.Сметов, С.Аубакиров, ученица 9 класса А.Хасен, пенсионерка В.Хомякова, А.Молдамуратов, семья Рогалевых из Карагандинской области, А.Капанов, ветеран труда Ж.Садвакасов из Костаная, член партии «Нур Отан» Ж.Салмырзаева, З.Баймаханова, С. Кулмурзаев из Кызылординской области, певица Г.Жапарова из Павлодара, А.Тохтыбаева, К.Аубакирова из Петропавловска, Талипбекова, О.Кошекбаев, ветеран труда З.Калжанов, В.Андрюков, О.Кулмаханов, А.Ермаханбетов, М.Кошаметов из Южно-Казахстанской области и другие.
Коллективные поздравительные адреса подписали от имени ветеранов войны и труда Восточно-Казахстанской области Исраилова, Кемелбаев, Курмангожин, Шалатаев, Газизов, Абышева, Бадиков, Ыдырышев, Кашаганова, Мырзаханов, Алтыбаев, Ашимханов, Жапаров, Купиева, Салиев, Нигметжанов, Абдилдинов, Берденова, Илгекбаева, Закенов, Таирбергенова, Кабанбаев, Сакажанова, Шипилова, Шакенова, Солтанов, Тумсабаев, Байсаринов, Сакажанова, Кенесов, Корабаева и Салыкбаев, от имени представителей интеллигенции Южно-Казахстанской области герои Социалистического труда Б.Шукирбеков и Т.Агабеков, писатели Е.Турысов, М.Байгут, руководители общественных организаций Б.Конысбек, Ж.Мауленкулов, Д.Шеримкулов, К.Алипова, руководители национально-культурных центров Ю.Кирюхин, И.Хашимжанов, почетный гражданин Южно-Казахстанской области Д.Бопова, поэт, директор областного музея жертв политических репрессий Х.Есенкаракызы, ветераны труда С.Барахова и К.Халменов, народный поэт Казахстана А.Калыбекова, академик НАН РК, профессор О.Балабеков.
В числе соотечественников, направивших письма с поздравлениями Главе государства, депутат Сената Парламента РК, Халы? ?а?арманы М.Алтынбаев, герой Социалистического труда К.Доненбаева из Костаная, почетные жители Алматинской области, герои Социалистического труда К.Айтжанова и А.Зайнаудинова, а также почетный гражданин Алматинской области Б.Жакыбаев, председатель совета ветеранов Панфиловского района С.Ушпаев, лауреат государственной премии К.Бердыгулова, член Ассамблеи народа Казахстана Р.Тохтахунов, председатели районных этнокультурных центров Ш.Дифу, Е.Бауэр, Д.Насыров.
Искренние поздравления выразили Президенту Казахстана его сокурсники Н.Омашев, В.Никонов, Е.Тулеубаев, проживающие в Темиртау, О.Исмаил из Шымкента, также от имени одноклассников - Е.Жунисбеков из Алматы.
Тепло поздравили Главу государства коллективы предприятий и организаций. В их числе ТОО «Казцинк», компании ENRC, ТОО «Тенгизшевройл», ТОО «Рысбаева и К» (г. Тараз), ТОО «Центр традиционной медицины» (г.Астана). В частности, в письме председателя правления ТОО «Казцинк» Н.Поповича выражается огромная признательность Главе нашего государства за его работу, которая сделала Казахстан развитым, процветающим, благополучным и сильным государством. «Казахстаном выбран курс на инновационное развитие, и мы всецело поддерживаем в этом Ваши стремления и планы», - говорится в тексте поздравления.
Во многих письмах и телеграммах авторы отмечают динамичное социально-экономическое развитие Казахстана, которое наглядно выразилось в подъеме благосостояния населения, укреплении государственных социальных гарантий и других факторах, что является, на их взгляд, результатом политики, проводимой Главой государства. «Нурсултан Абишевич, Ваша политика мира и согласия стала залогом успешного решения задач социально-экономического развития страны, прочным фундаментом стабильного и устойчивого развития государства», - написали в своем послании участники Гражданского форума стран СВМДА.
Направили свои поздравления главе государства председатель центрального совета РОО «Организация ветеранов РК» О.Озганбаев, председатель Федерации профсоюзов Казахстана А.Кусаинов, председатель Ассоциации молодых предпринимателей Казахстана М.Кожамбек, исполнительный директор Фонда диабетического просвещения РК, член Национального совета Республики Казахстан Н.Тукалевская, президент Южно-Казахстанского общественного фонда «?аза? ханды?ы» К.Дулатов. «В Астане, как в символе нового Казахстана, живут и работают граждане многих национальностей, имеющие равные возможности для самореализации», - говорится в письме руководителей Ассоциации татар и башкир Казахстана Г.Хайруллина, Т.Каримова, Р.Абдулхаликова.
Свои поздравления Нурсултану Назарбаеву направили глава православной церкви Казахстана митрополит Астанайский и Казахстанский Александр, а также архиепископ Уральской епархии Антоний, особо отметив деятельность президента, направленную на укрепление межконфессионального и межэтнического согласия в стране. «На рубеже эпох Вами был выбран эффективный путь созидания нового государства – внедрение инновационных технологий в сочетании с бережным отношением к историческому наследию и сохранению традиционных духовных ценностей. Плодотворный диалог культур и цивилизаций, братолюбие и взаимное уважение между представителями разных народов и религий стали прочной основой для успешного развития нашего государства, возглавляемого Вами», - подчеркнул в своем письме митрополит.
От имени своих коллективов сердечно поздравили главу государства и выразили ему признательность за постоянную заботу и внимание к вопросам развития науки и образования директор института молекулярной биологии, академик НАН РК Н.Айтхожина, ректоры Казахского национального университета им. аль-Фараби Г.Мутанов, Карагандинского государственного технического университета А.Газалиев, Атырауского государственного университета им. Х.Досмухамедова Б.Мамраев, сотрудники Научно-исследовательского института государства и права им. Г.Сапаргалиева г.Астаны, педагоги и ученики образовательного учреждения «Голубой парус» городов Алматы, Астана, Атырау, Бурабайского района.
С первых дней независимости президент Казахстана уделял особое внимание духовному возрождению страны. Несмотря на известные экономические трудности, президентом были утверждены государственные программы, в том числе «М?дениет м?ра», которые дали мощный импульс возрождению и развитию традиций и культуры нашего народа. Важность этого решения главы государства отметил в своем поздравительном письме академик Национальной академии наук С.Кирабаев. С юбилеем столицы и днем рождения президента также поздравили председатель Союза писателей Казахстана Н.Оразалин, писатель С.Досанов, народные артисты Казахстана Б.Жуманиязов и Е.Хасангалиев, начинающая оперная певица М.Мудряк.
Многочисленные поздравления поступили от руководителей министерств и ведомств, акимов областей, депутатов парламента, послов, руководителей национальных компаний и других государственных учреждений, предприятий и организаций Республики Казахстан.
Ознакомившись с поступившей корреспонденцией, президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев выражает глубокую благодарность главам государств и правительств, руководителям международных организаций, государственным и общественным деятелям, гражданам зарубежных стран, а также соотечественникам за их поздравления и теплые пожелания.