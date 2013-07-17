фото с сайта courier.crimea.ua фото с сайта courier.crimea.ua В Казахстане начали реализовывать меры для выхода страны из черного списка ИКАО, сообщает Today.kz со ссылкой на Министерство транспорта и коммуникаций. В рамках мероприятий был увеличен штат Комитета гражданской авиации с 54 до 65, при этом 40 из них - госинспекторы по безопасности полетов. Напомним, в черный список ИКАО Казахстан попал в том числе и из-за малочисленности и низкой квалификации специалистов. Чтобы привлечь квалифицированные кадры, специалистам повысили заработную плату и ужесточили требования к сотрудникам. 1 июля проведен конкурс по набору государственных инспекторов, по результатам которого принято 7 специалистов. Все принятые специалисты имеют опыт работы не менее 15-20 лет в отрасли и являются действующими пилотами с налетом более 14 тыс. часов. Среди них также диспетчеры аэронавигации, инженеры по метеорологическому обеспечению полетов, специалисты по летной годности, имеющие опыт работы с Европейскими авиационными стандартами, прошедшие требуемые курсы и получившие соответствующие сертификаты, владеющих английским языком. В скором времени в комитете проведут конкурс еще на 11 должностей госинспекторов, таким образом, до конца августа в комитете полностью укомплектуют штат. Ранее Казахстану предложили ряд мер, по выходу из международного черного списка ИКАО, в который в 2009 году попали практически все авиакомпании страны. Эксперты отметили, что в Казахстане крайне не хватает административных кадров.