В казахстанских судах с первого августа запустят пилотный проект внедрения электронного наблюдательного производства, передает Today.kz со ссылкой на Верховный суд Казахстана. Новая система позволит каждому участнику судебного процесса ознакомиться со сведениями о делах, в которых он участвует. "Электронное наблюдательное производство – это новый электронный ресурс, расположенный по адресу: http://enp.supcourt.kz. Каждый заинтересованный участник судопроизводства, обратившись в канцелярию соответствующего суда, получает пароль доступа к сведениям по судебному делу, в котором он участвует", - говорится в сообщении Верховного суда Казахстана. В перечень предоставляемых документов войдут исковые заявления, жалобы и протесты на судебные акты, возражения сторон и другие документы. Это значительно облегчит реализацию участниками производства по делу своих процессуальных прав на ознакомление с материалами дела, сократит затраты времени и средств на изучение судебных документов.today.kz