Один из руководителей МВД Италии ушел в отставку из-за скандала с депортацией жены Аблязова
© твиттер Аблязова Один из руководителей МВД Италии, префект Джузеппе Прокаччини ушел в отставку из-за разгоревшегося на Апеннинах скандала по так называемому "делу Шалабаевой" - депортацией из страны супруги находящегося в розыске экс-главы совета директоров казахстанского БТА Банка Мухтара Аблязова Алмы Шалабаевой, сообщает агентство TMNews со ссылкой на источники в ведомстве. Шалабаева была депортирована из Италии 31 мая. Как отмечают итальянские СМИ, супруга Аблязова вместе с шестилетней дочерью находилась в доме, расположенном в одном из окраинных районов Рима, когда туда в ночь на 28 мая ворвались около 40 сотрудников спецподразделения полиции, которые искали самого Аблязова. Однако мужчины, экстрадиции которого требует Казахстан, на вилле не оказалось. В результате из Италии была выслана его жена с ребенком. На прошлой неделе итальянское правительство аннулировало решение о депортации, объяснив это тем, что о ней не было известно "ни премьер-министру, ни министру юстиции, ни главам МВД и МИД". Кроме того, по инициативе премьера Энрико Летта идет расследование обстоятельств этого дела. Влиятельное издание Corriere della Sera в этой связи отмечает, что ушедший в отставку Прокаччини, который возглавлял аппарат министра внутренних дел Анджелино Альфано, 28 мая принимал у себя посла Казахстана в Италии Андриана Елемесова, а темой их встречи было дело Аблязова. Однако отставка высокопоставленного сотрудника не ставит точку в скандале, который продолжает на Апеннинах набирать обороты и в котором, по данным СМИ, фигурирует сразу несколько влиятельных чиновников. На повестке дня обеих палат национального парламента Италии стоит вопрос о недоверии главы МВД Альфано, поставленное в понедельник двумя политическими партиями - "Движение 5 звезд" и "Левые. Экология. Свобода". В то же время многие наблюдатели и политики отмечают, что отставка высокопоставленного сотрудника МВД равнозначна падению кабинета Летты. История с депортацией Шалабаевой уже несколько дней не сходит с первых полос итальянских газет. Более того, скандал вышел за пределы Италии. Так, вице-председатель Евпропарламента Джанни Питтелла направил по этому делу соответствующий запрос в комиссию ЕС. newskaz.ru