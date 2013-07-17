ФОТО : с сайта tengrinews.kz ФОТО : с сайта tengrinews.kz С нынешнего учебного года для школьников Усть-Каменогорска запланирована программа ежемесячных уроков морали и правового воспитания, передает корреспондент YK-news.kz. Содержание курса утвердили в этом году. Это своего рода классные часы, на которые раз в месяц классные руководители будут отводить время. Девять уроков в год, девять тем. - Лекции будут касаться не только правового поведения, но и морально-этических норм в семье, на улице, в отношении с друзьями, взрослыми, - объяснил начальник отдела образования Александр Кузнецов на заседании постоянной комиссии городского маслихата. - Уроки рассчитаны на все 11 лет обучения. Естественно, для малышей и старшеклассников подготовлены разные программы. Темы подбирали учителя областного центра. Они же разрабатывали план занятий. За проведение таких уроков педагогам будут доплачивать. Деньги предусмотрены в бюджете. На заседании депутаты предложили внести корректировки в план классных часов. Отдельное внимание они советуют уделить экологическому воспитанию учащихся. Кристина Борисова YK-news.kz