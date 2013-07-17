ФОТО : с сайта forum.ngs.ru ФОТО : с сайта forum.ngs.ru В Усть-Каменогорске началась регистрация на участие в турнире по скоростному вождению внедорожников «Июльский расколбас». Сами состязания пройдут 28 июля и 4 августа, сообщает корреспондент YK-news.kz. Первый тур состоится в воскресенье, 28 июля, в районе понтонного моста. С 10:00 здесь пройдёт джип-ориентирование «Грязелечебница». Второй этап — джип-спринт «Дикие гонки» - назначен на 4 августа. Помимо исправного автомобиля участникам необходимо иметь GPS-навигатор, фотоаппарат с пустой флешкой, аптечку, огнетушитель, запаску, домкрат, лопату и трос. Желающие принять участие в соревнованиях должны заполнить анкету и отправить её на почту [email protected]. Регистрация до дня старта - 1000 тенге, на месте старта с 9:00 до 9:30 - 2000 тенге. Комиссионный сбор в день старта по заполненным анкетам. Справки по телефонам: 8-771-354-96-60 (Алексей), 8-777-995-77-17 (Михаил). YK-news.kz