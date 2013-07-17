В Узбекистане появится самая длинная канатная дорога в СНГ
Фото: serpimolot.su В Узбекистане будет построена самая длинная в СНГ грузовая канатная дорога. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС. Дорога длиной 33 километра будет использоваться для нужд Дехканабадского завода калийных удобрений, расположенного в Кашкадарьинской области Узбекистана. В настоящее время сырье для производства удобрений доставляется на завод с месторождения калийных солей самосвалами. Проектированием и строительством дороги занимается «Западно-уральский машиностроительный концерн» из Перми. Договор о поставке стальных канатов заключен с компанией «Раделли» — дочерним предприятием «Северстали». Сметная стоимость дороги составляет 43 миллиона долларов. Ее производительность будет составлять 2,1 миллиона тонн в год. Дехканабадский завод калийных удобрений, как отмечает 12news.uz, был введен в строй в 2010 году. Его проектная мощность составляет 200 тысяч тонн продукции в год. В дальнейшем предприятие планирует запустить еще одну производственную линию мощностью в 400 тысяч тонн в год. Самая длинная грузовая канатная дорога в мире расположена в Габоне. Она используется для доставки руды и имеет протяженность в 76 километров. На территории СНГ — в Армении — располагается самая длинная однопролетная канатная дорога в мире. Это сооружение «Крылья Татева» протяженностью в 5,7 километра, которое через ущелье ведет к Татевскому монастырю. lenta.ru