фото с сайта relaxic.net фото с сайта relaxic.net Разрушенная резиденция бывшего лидера Ливии Муамара Каддафи станет новым парком развлечений, сообщает агентство France Presse. Как заявил министра туризма страны Икрам Баш, "руины резиденции являются черным пятном в Триполи, и беспокоят жителей столицы". На их месте будут разбиты зеленый парк и семейная зона отдыха. Ранее также планировалось возвести на месте резиденции памятник жертвам конфликта, однако этот проект не был утвержден. Напомним, что Муамар Каддафи был убит 20 октября 2011-го года. today.kz