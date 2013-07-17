фото с сайта rfn.ru фото с сайта rfn.ru В 2012 году в экономику Казахстана был привлечен рекордный объем иностранных инвестиций (ПИИ) в размере 22,5 млрд. долларов. Об этом сегодня сообщил на заседании правительства вице-министр индустрии и новых технологий РК Альберт Рау, передает primeminister.kz. «В экономику Казахстана привлечено 171 млрд долларов инвестиций, из которых 48% или 81,6 млрд долларов за последние 4 года. Прошлый год был рекордным – было привлечено 22,5 млрд долларов инвестиций, с ростом 7% в сравнении с 2011 годом», - сказал Рау. По его информации, «согласно проведенному анализу притоков ПИИ в 2012 году, Казахстан опережает Турцию, Украину, Польшу, Румынию, Беларусь и Азербайжан, является лидером по нетто-притоку ПИИ, а также по притоку ПИИ на душу населения». today.kz