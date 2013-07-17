Парламент Великобритании разрешил однополые браки
Фото: Andrew Cowie / AFP Законопроект, предполагающий легализацию однополых браков в Англии и Уэльсе, 16 июля был окончательно одобрен британским парламентом. Об этом сообщает BBC News. Законопроект, ранее одобренный Палатой лордов, поддержали члены Палаты общин, включая как лейбористов и либерал-демократов, так и консерваторов. Чтобы закон, разрешающий однополые браки, вступил в силу, проекту остается получить королевскую санкцию. Королева даст свое согласие, предположительно, в течение двух дней, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на министерство культуры, курирующее законопроект. Согласно законопроекту, официальные церкви Англии и Уэльса не смогут предлагать однополым парам венчание. Кроме того, новый закон не коснется Шотландии и Северной Ирландии, где действуют собственные нормативные акты. Первые однополые свадьбы смогут состояться в Великобритании в 2014 году. Инициатором законопроекта, подготовленного в 2012 году, выступил премьер-министр Великобритании и лидер партии консерваторов Дэвид Кэмерон. При этом именно члены Консервативной партии выступали против введения однополых браков во время первых слушаний в Палате общин. Однополые браки разрешены на сегодняшний день в четырнадцати странах, а также в ряде штатов в США и Мексике. Последней их разрешила Франция. lenta.ru