В Германии зафиксировали внезапный приток беженцев из Чечни
Фото: Marc Mueller / DPA / AFP Власти Германии заявили о внезапном притоке беженцев, большую часть которых составляют приезжие из Чечни. Об этом 16 июля сообщает BBC News. Согласно данным министерства внутренних дел Германии, за первое полугодие 2013 года заявки на получение политического убежища в Германии подали 43 тысячи человек, что на 86 процентов больше, чем за аналогичный период времени в 2012 году. Большая часть поданных заявок поступила из России: 9,9 тысячи, причем в основном их подают выходцы из Чечни. На втором месте находятся сирийцы, подавшие 4,5 тысячи заявок. Третье место по количеству беженцев занял Афганистан с 3,5 тысячами заявок. По словам министра внутренних дел Ханса-Петера Фридриха, большее количество заявок на получение убежища было зафиксировано только в первом полугодии 1999 года, в период войны в Косово. Министр добавил, что содержать такое количество беженцев будет «крайне проблематично» даже для такой развитой страны, как Германия. Власти Германии, как пишет BBC News, примерно в 40 процентах случаев отказывают в предоставлении убежища. В последнее же время для беженцев из Сербии и Македонии этот показатель достиг 100 процентов. Обычно причиной для отказа является то, что преследования, которым беженцы подвергаются на родине, носят расовый, а не политический характер, которым определяется статус политического беженца согласно Женевской конвенции. Осенью в Германии назначены всеобщие выборы, что делает вопрос о политических беженцах особенно острым. Так, правительство опасается, что его обвинят в чрезмерной мягкости по отношению к мигрантам: с 2012 года люди, подавшие заявки на получение политического убежища и ожидающие решения, пользуются теми же социальными льготами, что и остальные граждане страны. lenta.ru