В Египте приведено к присяге новое правительство
Фото: Khaled Desouki / AFP Новое правительство Египта, назначенное после свержения президента Мохаммеда Мурси, 16 июля принесло присягу в Каире, сообщает Agence France-Presse. Министры и глава правительства произнесли слова клятвы на верность народу страны в присутствии временного президента Адли Мансура, назначенного на этот пост руководством вооруженных сил после консультаций с основными политическими силами (за исключением исламистов). Главой нового правительства стал экономист Хазем аль-Беблави. Его первым заместителем — нынешний министр обороны Абдель Фаттах аль-Сиси, который также сохранит за собой посты главы оборонного ведомства и министра оборонной промышленности. На своем посту останется министр внутренних дел Мохаммед Ибрагим, назначенный еще президентом Мурси. Во время недавнего политического кризиса полиция соблюдала нейтралитет и не стала заступаться за главу государства. Либеральный политик-христианин Мунир Фахри Абдель Нур стал новым министром торговли и промышленности. Ожидается, что его ведомство попытается вывести страну из затяжного экономического кризиса. В новом правительстве три места достались женщинам. Они будут руководить министерствами здравоохранения, информации и окружающей среды. Данное правительство будет временным: ему предстоит работать до всеобщих выборов, предварительно намеченных на начало 2014 года. После этого в новый кабинет министров войдут уже люди, победившие на выборах. lenta.ru