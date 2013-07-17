фото с сайта berichnow.ru фото с сайта berichnow.ru В Казахстане комитет технического регулирования и метрологии запретил реализацию 14 партий детских игрушек, на общую сумму 58 миллионов тенге, сообщает today.kz, со ссылкой на Комитет технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан. За первое полугодие 2013 года Госстандартом было проведено 1477 проверок, нарушения установленых законом нормбыли зафиксированны в 858 случаях (58% проверок). По заявлению председателя Комитета технического регулирования и метрологии Рыскелды Сатбаева, за выявленные нарушения наложено 2 409 постановлений на сумму 86 265 180 тенге. Пресечена реализация 4 986 партий различной продукции неудовлетворительного качества, без маркировки или не имеющей сертификатов соответствия на общую сумму 977 261 147 тенге. По результатам наложено 917 штрафов на сумму 250 540 020 тенге. Так среди 46 проверок предприятий, реализующих детские игрушки, нарушения установлены в 33 случаях (71.7%), запрещена реализация 314 партий на сумму более 58 млн. тенге. При реализации игрушек не соблюдаются требования технического регламента по безопасности продукции и изделий предназначенных для детей, по показателям механической безопасности, по остроте доступных кромок, наличию заусенцев, трещин, по неустойчивому защитно-декоративному покрытию к действию слюны, влажной обработке. На рынке легкой промышленности предназначенной для детей проверено 111 предприятий, реализующих изделия легкой промышленности из них у 65-ти установлены нарушения, что составляет 58,6%. Основными нарушениями, выявленными в ходе проверок являются: реализация продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия, без сертификатов соответствия; нарушение требований технических регламентов, нормативных документов по маркировке; реализация продукции несоответствующей требованиям технических регламентов.