фото с сайта ukranews.com фото с сайта ukranews.com В Казахстане к проведению отопительного сезона готовность объектов образования составляет 44%, а объектов здравоохранения и жилищного фонда находится на уровне 40%. Об этом сегодня на заседании правительства сообщил вице- министр регионального развития РК Серик Нокин, передает primeminister.kz. "Касательно подготовки объектов образования, здравоохранения и жилого фонда. По состоянию на 15 июля текущего года подготовлено 4 271 объектов образования из 9 656 или 44%, 2612 объектов здравоохранения из 6 582 или 40%, 15 529 жилых домов из 38 698 или 40%", - сказал Нокин. По его информации, на сегодняшний день в Казахстане к предстоящему отопительному периоду подготовлено 1650 котельных, что составляет порядка 51% от их общего числа. "Всего по республике насчитывается 6 304 котельных мощностью до 100 Гкал/ч. В утвержденных акиматами планах предусмотрен ремонт 3 234 котельных или 51%. В основном запланирован текущий ремонт, который составляет 90% от общего объема работ. По состоянию на 15 июля текущего года подготовлено 1650 котельных или 51%",- уточнил Нокин. В соответствии с планом акиматам областей, городов Астаны и Алматы к 15 октября должна быть завершена подготовка всех объектов и обеспечены нормативным запасом топлива теплоисточники мощностью до 100 Гкал/ч. Между тем вице-министр отметил низкие темпы работ по сравнению с остальными регионами в Восточно-Казахстанской и Южно-Казахстанской областях, менее 18%. today.kz