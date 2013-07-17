Фото с сайта fotoka.ru

Пресечена деятельность преступной группы под руководством жителя Хромтау, которая на протяжении длительного времени занималась кражей хромовой руды с территории АО "ТНК "Казхром", - сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД"

Так, по данным пресс-службы ДВД области, в ходе проведения целенаправленных оперативно-розыскных мероприятий на автотрассе «Актобе - Орск», при попытке вывоза на территорию РФ задержаны 4 автомашины «КамАЗ», груженные хромовой рудой общим весом 74 тонны 870 кг. По данному факту Хромтауским РОВД возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная в крупном размере». В настоящее время задержаны организатор и участник преступной группы.