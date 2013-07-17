Иллюстративное фото с сайта oformi.net Иллюстративное фото с сайта oformi.net Короткометражный фильм «Чивермек» атырауского школьника Азамата Токмурзиева занял третье место на XI международном турецком фестивале языка и культуры, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" Идею снять фильм о турецких фразеологизмах предложили Азамату, ученику казахско-турецкого лицея, его преподаватели. По словам юноши, в конкурсе приняли участие молодые дарования из 140 стран, в которых изучается турецкий язык. В финальную стадию попали 10 фильмов, в том числе и фильм Азамата. Стоит отметить, что первоначально фильм «Чивермек» стал лучшим на республиканском конкурсе. Затем уже в Турции этот фильм представлял наш Казахстан.