Фото с сайта m-astana.kz Фото с сайта m-astana.kz Сегодня утром примерно в 9 часов утра сотрудники водно-спасательной службы вытащили из воды девушку, сбросившуюся с центрального моста, - сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на пресс-службу ДЧС. - Спасатели издалека заметили девушку, которая сбросилась с моста, и сразу же поспешили на помощь. К счастью, всё обошлось, ее удалось вовремя спасти. На место происшествия сразу же выехала бригада скорой помощи, девушку увезли, с ней будут разговаривать психологи, возможно, это попытка суицида, - рассказала пресс-секретарь областного ДЧС Самал АБИРОВА. Потерпевшей оказалась 26-летняя девушка, гражданка Узбекистана, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения. Причину своего поступка ей так не удалось объяснить, так как изъяснялась она только на своем родном языке. Отметим, что за последние две недели произошло два подобных несчастных случая. В первом 27-летняя девушка покончила с собой, спрыгнув с 7 этажа, во втором, 37-летняя женщина шагнула в пропасть с 12 этажа и разбилась насмерть.