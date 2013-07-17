tengeПорядка 6 миллионов тенге ущерба нанес начальник Байганинского райотдела градостроительства и строительства. В отношении него финансовыми полицейскими возбуждено дело за злоупотребление должностными полномочиями. По данным финансовых полицейских, чиновник используя служебные полномочия вопреки интересам службы, в нарушении постановления об утверждения программы «Занятость - 2020» необоснованно приобрел товарно-материальные ценности, причинив ущерб государству на общую сумму 5,8 млн.тенге.