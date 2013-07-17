MG61С 20 июля вход на матчи ФК "Акжайык" будет платным. Цена билета как для взрослых, так и для детей составит 100 тенге. Об этом корреспонденту портала "Мой ГОРОД" сообщил пресс-атташе клуба Арсен ГУБАШЕВ. - Во всех городах вход на футбольные матчи платный, - говорит Арсен ГУБАШЕВ.- Мы решили тоже брать символическую сумму, но не в ущерб болельщикам. Также стало известно, что директор ФК "Акжайык" Рашит ХУСНУТДИНОВ уволился по собственному желанию. Слухи об его увольнении ходили давно, но никто не ожидал его ухода в тот момент, когда дела у команды начали налаживаться. Сейчас исполняющим обязанности директора стал зам директора Эрик КЕНЖЕБАЕВ.