Иллюстративное фото с сайта www.forum.novo-city.ru Иллюстративное фото с сайта www.forum.novo-city.ru С начала года в Актюбинской области зарегистрировано 34 случая заболевания туберкулезом среди студентов и учащихся вузов и ссузов. В 2012 году за этот период показатель был на уровне 37, сообщает пресс-служба областного ДГСЭН. В целом, по области эпидемиологическая ситуация по туберкулезу за 6 месяцев 2013 года благополучная, считают санитарные врачи. Заражение палочкой Коха снижена на 2,9%, болезненность - на 8,7%, смертность на 25,6%. Также, как рассказала порталу "Мой ГОРОД" пресс-секретарь ведомства Жансая ЕСМАГАМБЕТОВА, отмечается снижение заболеваемости туберкулезом среди детей на 51,6%. Нет регистрации осложненного туберкулезного менингита, запущенных случаев заболевания, а также смертности среди детей и подростков. - С целью раннего выявления туберкулеза по области проводятся профилактические, противоэпидемические мероприятия, организация профилактических прививок против туберкулёза. 99,9% подлежащего населения было охвачено флюорографическим обследованием, в том числе обязательный контингент -99,9% и женщин после родов 100%. Охват детей группы риска постановкой р.Манту составил 88,7%, новорожденных вакцинацией БЦЖ - 96,7%, - отметила ЕСМАГАМБЕТОВА. За 6 месяцев текущего года с целью оздоровления и повышения иммунитета было направлено в детские учреждения санаторного типа 754 детей.