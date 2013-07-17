Иллюстративное фото из архива mgorod.kz Иллюстративное фото из архива mgorod.kz На территории области за 6 месяцев текущего года произошло 348 дорожно-транспортных происшествий, где 443 человек пострадало и 50 погибло. Об этом порталу "Мой ГОРОД" сообщил пресс-секретарь областного ДВД Ардагер УАЙДИН. По данным ДВД Актюбинской области, за этот период выявлено около 49 тысяч нарушений правил дорожного движения, из них 1546 за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, 6173 за превышение скоростного режима, 659 выезд на полосу встречного движения, 6179 за неиспользование ремня безопасности, 2239 за пользование сотовым телефоном во время управления автомобилем. Кроме того, к административному наказанию привлечено 5438 пешеходов за переход в неустановленном месте. - За первое полугодие с участием сотрудников дорожной полиции раскрыто 107 преступлений и непосредственно сотрудниками дорожной полиции раскрыто 32 преступления, - добавил УАЙДИН.