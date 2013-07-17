Огромные грузовики, груженные бахчевыми культурами, заполонили рынки и пригородные трассы Уральска. Корреспондент портала «Мой ГОРОД» вместе с рабочей группой выезжала на рейд и поняла: в Уральске торгуют, где хотят и как хотят. garbuz10 - Вчера здесь было целое представление, тихо рассказывает один из представителей рабочей группы, - ни в какую не хотели убирать товар. Сколько не объясняем, что им места на торговлю выделили, все без толку. Пришлось подгонять технику и забирать товар. Так одна из торговок давай арбузы разбивать об землю, и кричать: «Пусть никому не достанутся».   garbuz Приглядевшись к основной массе торгующих, вижу, что среди них немало ребят подросткового возраста. Два паренька постарше признались, что ночуют здесь же, возле старой развалившейся машины, где складируются арбузы. У многих не было ни документов, ни санитарных книжек. На вопрос «Чей товар?» ответ был практически одинаков: «Хозяина сейчас нет. Я продавец».   garbuz7 Но были и те, у кого на руках имелись необходимые документы. Инспекторы тем временем совместно с представителями УВД убедительно просили прекратить торговлю и убрать товар. На тех, кто игнорировал просьбы представителей власти и продолжал торговать, начали составлять протоколы.   garbuz11 - Я сам выращиваю свою продукцию, говорит один из торговцев Абат ЖУМАГАЛИЕВ. Взял кредит под это дело. Вырастил урожай, нанял машину, так как своей техники у меня для перевоза нет. А торговать мне не разрешают. Как я буду гасить свои долги, если мой товар пропадет? Многие поддержали своего товарища по несчастью.   garbuz5 - Арбузы и дыни - скоропортящийся товар, два-три дня и всё, - рассказывают продавцы. - Нам выделяют места, но там, где у нас не будет торговли. Если вы даете места под торговлю, так делайте это с умом, спросите у нас, где лучше нам, а не вам.   garbuz4 И.о. руководителя отдела предпринимательства Ринат ШАУЕНОВ рассказал, что незаконным продавцам бахчевыми культурами предоставляют места на рынках, но они не хотят покидать насиженные места. Также у продавцов есть возможность торговать на рынке «Ел Ырысы».   garbuz2 Замначальника городского отдела госсанэпиднадзора Динара КАЗИЕВА рассказала, что торговля бахчевыми культурами в этом году началась раньше обычного. Санврачи взяли несколько проб, к счастью, превышения нормы нитратов и пестицидов зафиксировано не было.   garbuz12 С января текущего года отделом предпринимательства было составлено около 60 протоколов об административном правонарушении предусмотренных статьей 165 КоАП РК «Торговля в неустановленных местах».  