- Нападение произошло в подъезде дома проживавшего. Преступник, личность которого в настоящее время устанавливается, скрылся с места преступления. Мотивы нападения также устанавливается, злоумышленник у потерпевшего ничего не украл, но успел выпустить в мужчину 4 пули из неустановленного оружия, - рассказала корреспонденту портала «Мой ГОРОД». По неофициальным источникам стало известно, что раненым оказался атырауский бизнесмен Аскар КУЛОВ, одновременно возглавляющий областную федерацию греко-римской борьбы. 45-летний мужчина госпитализирован в отделение травматологии областной больницы с огнестрельным ранением в ногу.