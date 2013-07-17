pistВ ночь на 17 июля в Атырау по адресу  ул. Ауэзова , 48 совершено вооруженное нападение на мужчину 1968 года рождения, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на пресс-службу областного ДВД. - Нападение произошло в подъезде  дома проживавшего. Преступник, личность которого в настоящее время устанавливается, скрылся с места преступления. Мотивы нападения также устанавливается, злоумышленник у потерпевшего ничего не украл, но успел выпустить в мужчину 4 пули из неустановленного оружия, - рассказала корреспонденту портала «Мой ГОРОД» пресс-секретарь областного ДВД Гульназира Мухтарова. По неофициальным источникам стало известно, что раненым оказался атырауский бизнесмен Аскар КУЛОВ, одновременно возглавляющий  областную федерацию греко-римской борьбы. 45-летний мужчина госпитализирован в отделение травматологии  областной больницы  с огнестрельным ранением в ногу.