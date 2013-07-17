Над Уральском пронеслась сильная пыльная буря

В областном центре ЗКО началась сильная пыльная буря. По сообщению гидрометеослужбы, сегодня также ожидается гроза. Ветер северно-западный, 15-20 метров в секунду. - Завтра ожидается улучшение, - говорит начальник отдела прогнозов Татьяна ШИЛИНГ,- Зато до конца недели будет без осадков.