Данное событие, последовавшее за запуском 30 июня 2013 года производственных объектов, необходимых для начала добычи нефти, приближает нефтяную компанию еще на один шаг к началу добычи, запланированной на текущий год. Подача обессеренного газа с последующим нагнетанием давления на морских установках, а также проведение динамических испытаний представляют собой важный этап до поступления в системы газа и флюидов с добывающих скважин. На наземной установке комплексной подготовки нефти и газа «Болашак» этот процесс в соответствии с планом состоялся несколько недель тому назад, отметили в компании. - В силу масштаба и уровня сложности проекта консорциуму приходится выполнять ряд сложных операций с целью обеспечения безопасного функционирования каждой из установок. В рамках этого комплексного процесса безопасность остается нашим первоочередным приоритетом. В конце последовательного процесса ввода в эксплуатацию комплексная система примет первую нефть с месторождения Кашаган. Уровень добычи нефти будет постепенно увеличиваться до уровня 180 000 баррелей в сутки на первом этапе, а затем до 370 000 баррелей в сутки на втором этапе, - говорится в сообщении.Компания «Норт Каспиан Оперейтинг Компани Б.В.» (НКОК) действует от лица семи участников консорциума в качестве назначенного оператора для осуществления разведки и добычи углеводородов на 11 блоках в рамках Соглашения о разделе продукции по Северному Каспию от 18 ноября 1997 года, с поправками и дополнениями. Подрядный участок площадью 5 600 квадратных километров в рамках СРПСК включает в себя гигантское месторождение Кашаган в 80 км к юго-востоку от Атырау. Также на участке находятся месторождения Каламкас-море, Юго-Западный Кашаган, Актоты и Кайран. Доли членов Консорциума в проекте: КМГ («КазМунайГаз») - 16,81%, «Эни» - 16,81%, «ЭксонМобил» - 16,81%, «Шелл» - 16,81%, «Тоталь» - 16,81%, «КонокоФиллипс» - 8,40%, и «ИНПЕКС» - 7,56%.