senatorВ нефтяной столице обсудили  закон о национальной палате предпринимателей, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Бизнесменам рассказали, сколько будет стоить членство в НПП. Атырауские предприниматели готовы поддержать идею создания в регионе общего органа для бизнесменов. Дело в том, что создание палаты позволит не только решать, но и поднимать проблемы предпринимателей на государственном уровне. В обсуждении вопроса создания национальной палаты предпринимателей принял участие и депутат сената парламента РК Сарсенбай ЕНСЕГЕНОВ.  По его словам, закон о НПП уже принят и подписан президентом, однако имеется множество вопросов - это и порядок вступления, и размер взносов, и множество нюансов работы аппарата палаты. - Все вопросы будут собраны и обсуждены на региональных советах, которые пройдут в июле-августе этого года на Западе, Юге и Севере страны. Для малого бизнеса членство в палате будет бесплатным, представители среднего бизнеса будут вносить ежегодно 360 тысяч тенге, размер взносов для крупного бизнеса составит около трех с половиной миллионов тенге. Предполагаемый бюджет палаты – 14 миллиардов тенге, - рассказал сенатор.