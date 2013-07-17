Гульнара АБДЫКАЛИКОВА, фото mgorod.kz Гульнара АБДЫКАЛИКОВА, фото mgorod.kz В Уральск прибыла советник президента РК, председатель национальной комиссии по делам женщин и семейно-демократической политики Гульнара АБДЫКАЛИКОВА, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». В Уральске Гульнара АБДЫКАЛИКОВА открыла форум "Инициативы женщин таможенного союза"  и приняла участие в дискуссии "Роль таможенного союза в укреплении регионального торгово-экономического сотрудничества". В беседе с журналистами советник президента отметила, что участие женщин в политической жизни Казахстана становится всё более явным. - Даосский экономический форум делает ежегодный рейтинг стран по гендерному продвижению, поддержке женщин и в целом по вопросам равноправия, - отметила Гульнара АБДЫКАЛИКОВА. - Рейтинг за 2012 год (по 2013-му данных ещё нет) показывает, что Казахстан на 31 месте из 135 стран. Мы по сравнению с 2011 годом поднялись на 18 позиций вверх. Кроме того женщины представлены в правительственных органах Казахстана – три министра, советник президента, достаточно много заместителей министров. Сейчас мы видим определённые результаты по назначению женщин заместителями акимов областей, у нас 5-6 областей, в которых замакимами являются женщины. Раньше были единицы. Советник также отметила, что начался процесс по назначению женщин заместителями акимов районов. Буквально после набора в корпус «А» уже 5 женщин назначены акимами районов, заключает Гульнара АБДЫКАЛИКОВА. Завтра, 18 июля, Гульнара АБДЫКАЛИКОВА примет участие в круглом столе, на котором будут обсуждаться проблемы перехода к "зелёной" экономике.