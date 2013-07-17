Вместе сна встречу с жителями пришли. На первую встречу с полицейскими пришли только двое уральцев.уже не первый год ведёт судебные тяжбы с соседями и недовольна их образом жизни, хотя, по словам самой женщины, они уже несколько лет ведут себя спокойно. Соседи, по её словам, следует усмирить силами полиции. К слову, соседи тоже подавали на Наталью ТЕМЯШЕВУ в суд и даже выигрывали, но это не останавливает строптивую женщину. Второй посетитель -, гражданка Российской Федерации. Девушка хочет получить казахстанское гражданство и ей пообещали помочь. Как только из России придёт подтверждение того, что она пока что является гражданкой РФ, в Казахстане начнётся процедура оформления смены гражданства. - Мы сами вышли с инициативой приёма граждан, - рассказал журналистам Манарбек ГАБДУЛЛИН. - За первое полугодие 2013 года у нас возбуждено около трёх тысяч уголовных дел. Порядка 980 заявлений с обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения уголовных дел. В настоящее время у нас в производстве находится примерно 1000 уголовных дел и 1500 заявлений от физических и юридических лиц. Есть вопросы криминального характера, попадаются жалобы на сотрудников полиции. Мы всё рассматриваем.