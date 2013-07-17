В Актобе разбился учебный самолет, сообщает корреспондент портал "Мой ГОРОД". Вечером 17 июля учебный самолёт чехословацкого производства L-39, военного института воздушной обороны врезался в ангар при заходе на посадку. В результате крушения погибли подполковник авиации Евгений ВИССАРИОНОВ и курсант-второкурсник Арман МАССАЛИМОВ. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил полётов или подготовке к ним". Подробности выясняются. Фото Евгения ВИССАРИОНОВА с сайта odnoklassniki.ru, фото Армана МАССАЛИМОВА с сайта my.mail.ru