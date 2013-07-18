18-летняя молодая мама три раза ударила своего 6-месячного ребенка об землю. Она была задержана уже после гибели своей малышки. По словам задержанной, дочка долго плакала, не стерпев этого, она три раза ударила малыша об землю. Ребенок был доставлен в больницу, но полученные травмы были слишком тяжелыми. Малыш умер в больнице. Подробности выясняются.