Фото с сайта azh.kz Фото с сайта azh.kz По данным Forbes.kz, доход акима Атырауской области Бактыкожи ИЗМУХАМБЕТОВА в прошлом году составил 11 млн 767 тыс. 796 тенге ($78,5 тысячи). Информацию подтвердили в областном акимате. Его среднемесячная зарплата равна 645 114 тенге. Из недвижимости у Бактыкожи Салахатдиновича есть квартира в Астане, а также дача и гараж в Алматы. У супруги акима, которая находится на пенсии, в собственности квартира в южной столице и Toyota Land Cruiser 2005 года выпуска.