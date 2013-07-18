1В Алматы средняя цена аренды квадратного метра в период с 8 по 15 июля составила 13,18 долларов, а средняя арендная ставка квартиры - 942 доллара в месяц, сообщает портал kn.kz. По данным аналитической службы портала kn.kz, в целом по городу цена аренды дорогостоящего жилья равна 1395 долларов за квартиру, а дешевой жилплощади - 605 долларов. «На рынке арендного жилья Алматы анализируемая база составила 632 объекта. Наибольшее количество предложения в разрезе районов города взял на себя Бостандыкский район - 202 объекта, тогда как в разрезе комнатности максимальное количество предложения пришлось на квартиры двухкомнатного формата - 236 единиц», - отмечается в проведенном исследовании. today.kz