В результате ресертификации, проводимой специалистами Комитета гражданской авиации МТК РК совместно с экспертами ИКАО, у авиакомпаний АО «D.E.T.A. Air», АО АК «МЕГА» и АО «КазЭйр Уэст» отозваны сертификаты на право занятия авиационной деятельностью, сообщает Today.kz со ссылкой на пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций РК. Данные меры были приняты из-за их несоответствия сертификационным требованиям, поясняется в распространенном пресс-релизе. В связи с выявлением существенных замечаний по сертификационному обследованию, в частности из-за отсутствия у компаний необходимого штата, летных документов, инженерно-технического обеспечения, действие сертификатов эксплуатантов было приостановлено у 5 авиакомпаний (АО АК «Samal Air», АО «Азия Континенталь Эйрлайнс», АО «Евро-Азия Интернейшнл», АО «Семейавиа» и АО АК «Irtysh-Air»). В случае, если эти авиакомпании не устранят данные замечания до 1 августа, их сертификаты также будут аннулированы. Напомним, процесс ресертификации авиакомпаний и воздушных судов, выполняющих коммерческие полеты, был начат в марте текущего года совместно со специалистами ИКАО. На сегодняшний день проведена ресертифиция 32 авиакомпаний, 29 организаций по техническому обслуживанию и 73 воздушных судна. До конца августа текущего года Комитет гражданской авиации намерен полностью завершить процесс ресертификации. today.kz