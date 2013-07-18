Врачи-педиатры не рекомендуют использовать бесик для выхаживания младенца
Фото 24.kz
Врачи-педиатры не рекомендуют использовать бесик для выхаживания младенца. Туго перетянутая грудная клетка, живот и ноги ребенка могут стать причиной нарушения общего развития младенца.
По сей день в казахстанском обществе не утихают споры по использованию бесика. Общественность разделилась на два лагеря. Тех, кто «за» и тех кто «против». Последние в свою защиту говорят, что это не просто дань традициям. Колыбель предков воспитала немало талантливых палуанов, батыров, писателей и музыкантов.
И десять, и сто лет назад мать сидела у колыбели и пела песню, укачивая младенца. Колыбели были разные: зыбки, люльки; вырезанные из стволов деревьев, вязаные из прутьев или ротанга; подвесные или опоры-качалки. У казахов и у многих народов Центральной Азии незаменимым помощником был бесик. Никто не может точно сказать, когда он появился, но ясно то, что это одно из гениальных изобретений кочевых народов. Нашим предкам нужна была такая колыбель, которую можно было легко разобрать и быстро отправиться в дорогу.
Мария Жайлаубайкызы - бабушка со стажем. После выхода на пенсию все свободное время посвятила воспитанию внуков. Новость о том, что бесик может, якобы, навредить малышу восприняла негативно. Все ее дети и внуки выросли в бесике. Бесик выручал мам и в те времена, когда одноразовых подгузников еще не было - вспоминает Мария аже.
Мария ЖАЙЛАУБАЙКЫЗЫ, жительница города Астана:- С тех времен и по сей день уважение к бесику - это уважение к прошлому и будущему народа. Это ценная вещь, которая была частью быта, традиций и воспитания. О воспитанном человеке казахи говорят: «Бесiк көрген» («Повидавший бесик»). А еще, глубоко почитая бесик, говорят о жизни: «Тал бесiктен жер бесiкке дейiн» («От деревянного бесика до земляного»).
Споры о том, можно использовать бесик или нет, врачи считают искусственно раздутыми. Педиатры говорят лишь о том, нельзя в этом вопросе переусердствовать. Допустимо, если малыш будет находиться в бесике только на время сна. Все же оставшееся время не рекомендуется сковывать его движений. Ребенок до 1 года должен развивать двигательную и мышечную активность. А родители должны создавать для этого условия.
Ольга ИНЯКИНА, заместитель главного врача Городского родильного дома №5:- Хотелось бы порекомендовать молодым мамам - не забывать о казахских традициях, но и использовать очень широко рекомендации, которые предлагают нам международные стандарты и помнить о том, что свободное пеленание ребенка будет способствовать его быстрому, правильному развитию.
Всю жизнь казахов с момента рождения и до смерти сопровождают традиции и обычаи. Они тесно переплелись с бытом народа и стали его неотъемлемой частью. Для казахов бесик - это не просто предмет быта, это часть культуры кочевого народа, колыбель предков, воспитавшая целую плеяду выдающихся казахских деятелей.
24.kz
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!