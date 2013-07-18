Фото 24.kz Фото 24.kz Парламент Греции проголосовал за свод законов. Их принятие является условием выделения Афинам кредитов на 6,8 миллиардов евро. Законопроект был принят депутатами правящей коалиции, состоящей из партий «Новая демократия» и «Всегреческое социалистическое движение». Во время депутатского голосования возле здания парламента проходил многотысячный митинг. В нем приняли участие учителя, школьные охранники, муниципальные полицейские, служащие местных органов власти, а также безработные. Демонстранты выступили против законов, которые предусматривают увольнение более 12 тысяч госслужащих. Полиция перекрыла все проходы к законодательному органу. Михалис ЦАЦАС, президент ассоциации учителей города Лариса: - Этим голосованием они предали все сообщество учителей. Теперь технические колледжи будут разрушены. И это только начало. 24.kz