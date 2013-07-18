На адрес акима Аксуатского сельского округа пришло письмо, в котором одна казахстанская компания просила разрешения на строительство нефтеперерабатывающего завода недалеко от посёлка. Напомним, что рядом с Магистральным уже возвели один нефтеперерабатывающий завод, который, по словам жителей, существенно влияет на экологию сельского округа. - Сегодня народ собрался, вызвал меня, я эту бумагу не подписывала и не собираюсь подписывать. Заявление мне скинули по факсу, - говорит. - Народ возмущается - они были недовольны строительством первого завода, а второй уж точно терпеть не хотят. Сельчане действительно были возмущены. По их словам, ситуация в посёлке не изменилась. - Два месяца назад поставили фильтр, но ничего не поменялось, - говорит. - Буквально через несколько дней, когда ветер подул в нашу сторону, снова начались страшные запахи. На экологию это серьёзно влияет - в посёлке пропали все воробьи, помидоры и картошка растут очень плохо - никогда такого не было! У нас и так люди уже на взводе, а тут второй завод строят. Любовь ИСКАЛИЕВА информацию о запахах подтверждает: - На заводе не могли дать стопроцентной гарантии, что запаха не будет. Можно ещё раз сходить с инициативной группой на завод, чтобы посмотреть, как завершаются работы по установке фильтра. По мнению акима и жителей, посёлок Магистральное привлекает компании наличием железнодорожного тупика, трассы и непосредственной близости к городу. - У нас готовая инфраструктура - газ есть, дорога есть, ничего не надо вкладывать - построил и всё! - говорят жители. - Есть разъезд Аксай, есть Алгабас. Вот там бы и строили свой завод на безлюдном месте! Почему обязательно в пригороде? Можно подумать, что для нас они завод построили - никаких привилегий посёлку, да и из наших там никто не работает. В ближайшую субботу жители Магистрального хотят встретиться сВ Аксуатский сельский округ входят посёлки Пойма, Айтиево, Аксуат, Магистральное. В Магистральном проживает 565 человек. В сельском округе проживает 2 828 человека.