Фото lifenews.ru Фото lifenews.ru Легендарный борец с режимом апартеида в ЮАР, первый чернокожий президент страны и лауреат Нобелевской премии мира отмечает юбилей в больнице. Ровно в 08:00 по местному времени ученики всех школ ЮАР хором споют "С днём рождения, Мандела!". Чтобы подчеркнуть важность его наследия для расового примирения, чернокожий президент ЮАР Джейкоб Зума передаст ключи от бюджетного жилья бедным белым семьям в одном из районов Претории. Страна празднует под лозунгом: «Действуй, вдохновляй на перемены, сделай каждый день Днём Манделы!» На его родине будет сдан новый мост и открыта начальная школа. По всей стране пройдет акция «67 минут добрых дел», что соответствует 67 годам активной политической деятельности героя борьбы с апартеидом. 18 июля Генеральная Ассамблея ООН объявила Международным днём Нельсона Манделы в знак признания его вклада в дело мира и свободы. РСН