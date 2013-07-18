Фото express-k Фото express-k В столице появилась община пастафарианцев. Люди, в шутку поклоняющиеся Летающему Макаронному Монстру, намерены адаптировать свое божество под казахстанские реалии. Пастафарианство – это пародия на религию, выдуманная десяток лет назад. Ее адепты являются по сути атеистами, сатирически воспроизводящими догмы традиционных веро- исповеданий. В некоторых странах эта концепция узаконена. Так, в 2011 году власти Австрии разрешили пастафарианину Нико Альму сфотографироваться на водительское удостоверение с дуршлагом на голове как религиозным головным убором (на фото). – Мы и не стремимся к официальному признанию, – говорит глава астанинской общины Ярослав. – Если бы мы ставили перед собой целью обретение какого-то статуса, то были бы не пастафарианцами, а обыкновенными сектантами. Наша задача – демонстрировать абсурдность некоторых религиозных традиций, никого при этом не оскорбляя.По словам Ярослава, пастафарианство в сущности является скоморошеством и не имеет никакой идеологии, поэтому и регистрировать общину в качестве религиозного объединения казахстанские пастафарианцы не собираются. В их планах – просветительская работа и организация театрализованных представлений.– Некоторые считают, что в пастафарианстве заключается критика религиозного института, но это не так, – уверяет Ярослав. – То, что людей воодушевляет вера, это прекрасно, поэтому мы выступаем за рациональное использование такого ресурса, как человеческая готовность следовать высшим идеалам. Например, летающий Макаронный Монстр заповедует нам не бороться со злом на пустой желудок.Конкретно эту заповедь астанинские пастафарианцы намерены визуализировать в конце лета, устроив соревнование по поеданию бесбармака, каковой они считают казахстанской эманацией их божества. В акции смогут принять участие представители каких угодно конфессий. Михаил ДВОРЯНЧИКОВ, Астана express-k