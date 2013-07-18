Фото astana.kz Фото astana.kz По официальным сведениям количество субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 1 июля 2013 года, активно работающих на рынке, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличилось на 5,3% и составило 48146 единиц. В это число входит 6965 юридических лиц, 41177 - индивидуальных предпринимателей и 4 крестьянских хозяйств. Такие данные приводит столичный Департамент статистики. «Тем самым выпуск продукции субъектами малого и среднего предпринимательства за январь-июнь увеличился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 1,1%»,- отмечает Департамент. На сегодняшний день малое и среднее предпринимательство не только выполняет огромную социальную роль, но и создает огромное количество рабочих мест. Так, численность занятых в малом и среднем предпринимательстве на 1 июля текущего года увеличилась на 6,7% и составила 179690 человек. astana.kz