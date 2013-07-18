Фото astana.kz Фото astana.kz Столица Казахстана вновь на несколько дней станет центром авторской песни. С 26 по 28 июля в Астане пройдет Международный фестиваль авторской песни «Астана-2013», который ежегодно проводится с 1979 года. По масштабам и уровню проведения данный фестиваль является одним из самых значительных в СНГ. В 1999 году фестиваль завоевал право называться международным. В свое время гостями фестиваля были такие известные авторы и исполнители как Александр Дулов, Александр Суханов, Виктор Луферов, Михаил Кочетков, Андрей Ширяев, Раиса Нурмухаметова и многие другие. В этом году для участия в конкурсе в Астану съедутся десятки и сотни представителей различных регионов страны, а также из российских городов: Челябинска, Екатеринбурга и Омска. Жители Астаны и гости города на три дня окунутся в невероятную атмосферу авторской песни. В этом году гостями фестиваля будут Валерий и Вадим Мищуки, Андрей Козловский, Лидия Чебоксарова, Евгений Быков, Александр Родовский, Женис Искаков (Москва), Роман Ланкин (Томск) и многие другие. Организатором фестиваля выступил акимат города Астаны. astana.kz