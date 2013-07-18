ФОТО : с сайта autosport.by ФОТО : с сайта autosport.by 27 и 28 июля в окрестностях Усть-Каменогорска, в Горной Ульбинке, пройдет 4-й этап Чемпионата и Кубка Республики Казахстан по ралли «Восточный марафон-2013», передает корреспондент YK-news.kz. Машины будут стартовать от санатория «Изумрудный». Начало гонки в 8:00. Впрочем, на официальном сайте чемпионата в качестве резервной даты проведения этапа значатся 3-4 августа. YK-news.kz