Иллюстративное фото с сайта www.old.fedpress.ru Иллюстративное фото с сайта www.old.fedpress.ru В областном акимате прошло селекторное совещание с участием акима Атырауской области Бактыкожой ИЗМУХАМБЕТОВЫМ. Главная тема совещания - подготовка к предстоящему отопительному сезону. Общая сумма, выделенная на проведение подготовительных работ, составляет 2,8 млрд тенге. Из них 1,2 млрд тенге выделят из областного и республиканского бюджетов. Остальные средства вложат предприятия-монополисты. К сегодняшнему дню работы ведутся по графику, отметили в областном акимате. Работы по жилому фонду выполнены на 63%, по объектам образования - на 58%, учреждения здравоохранения готовы на 66%. Из 77 котлов котельных хозяйств заменены 47. В акимате обеспокоены дебиторской задолженностью населения, на сегодня эта сумма составляет 26 млн тенге.