Фото zakon.kz Фото zakon.kz Турфирма предложила иностранцам свадебный VIP тур в Казахстан с уроками байбише и батаОдна из казахстанских туристических компаний предложила в интернете V.I.P. тур в Казахстан для проведения брачной церемонии по казахским традициям. На сайте компании можно заполнить электронную заявку на 10-дневную поездку «Жар-Жар». Стоимость тура на двоих минимально составит 10 тысяч долларов США, но если вас сопровождают родные или друзья - можно получить скидку. До Петропавловска в Северо-Казахстанской области участникам тура надо добираться за свой счет, а дальше погрузиться в специфику казахского брачного обряда. Новобрачных и гостей после приезда доставят в шестикрылые гостевые юрты, убранные по казахским обычаям. Затем прибывших переоденут в национальные казахские костюмы. Далее по обычаям бракосочетания, распевается Жар-Жар, ?желер раздают, раскидывая, сладости и курт (шашу), старейшие дают бата. Первую брачную ночь молодожены проведут в главной юрте. На второй день гостей угощают в духе национальных традиций казахской кухни - салаты, баурсаки, нарезки из мяса, кумыз, каурдак из потрохов. С утра начинается установка и обустройство юрты молодоженов. Всем аулом поднимется шанырак новой юрты, молодожены переступают порог – босага, заранее освященный молоком коровы либо кобылы (обряд «ак шашу» - к достатку в семье и благополучию). Келин занимается обустройством бытового внутреннего убранства, жених же управляется по хозяйству - крепит стенки кереге, перетягивает кочму, возводит очаг. Все это происходит под строгим контролем знающих людей. Третий день организаторы назвали Бешпармак DAY. Невестка берет уроки от байбише по тюркскому искусству вышивания ковров, платков, корпешек. Жениха учат искусству древних кочевников - изготовлению боевого лука, камчи, азам охоты и верховой езды. Невестка с помощью местных женщин делает для жениха бешбармак, устраивает романтический ужин. Ночь под звездами в тундуке, под шымылдыком. По желанию гостей организаторы предлагают активный отдых (игры в бадминтон, футбол). На четвертый день жених идет на рыбалку или на охоту. Из добытой дичи жених готовит для двоих национальные блюда, проводит романтический ужин. Куйши исполняет для влюбленных известные казахские мелодии. В следующие дни гостям VIP тура предлагают вышивать ковры, платки и корпешки, а жениха будут продолжать обучать верховой езде, изготавливать лук, камчу. На восьмой день устроители тура начинают возвращать гостей к привычным реалиям – кормить их блюдами европейской кухни и возить по паркам, местам отдыха и достопримечательностям Петропавловска и ночным клубам. ZAKON.KZ